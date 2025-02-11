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В «Домклик» оценили рост доли льготной ипотеки в 2025 году

В «Домклик» оценили рост доли льготной ипотеки в 2025 году

Основным драйвером спроса остается программа «Семейная ипотека», на которую в январе пришлось 63% выдач Сбербанка По итогам января 2025 года доля госпрограмм в общем объеме ипотечной выдачи составила 78%, тогда как в третьем квартале усредненный показатель был 70%, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».

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