В «Домклик» оценили рост доли льготной ипотеки в 2025 году

Основным драйвером спроса остается программа «Семейная ипотека», на которую в январе пришлось 63% выдач Сбербанка По итогам января 2025 года доля госпрограмм в общем объеме ипотечной выдачи составила 78%, тогда как в третьем квартале усредненный показатель был 70%, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».