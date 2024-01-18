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Зеленский угрожает детям и внукам Путина

Зеленский угрожает детям и внукам Путина

Юрий Кот В Давосе на форуме, где собирается вся нечисть мира, возомнившая себя хозяевами человечества и присягнувшая на верность сатане, выступил со своей антрепризой и украинский чёрт.

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Комментарии
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G
Garry
Тебя не рановато выпустили, паренек?
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3 час.
Александр Батт
Переход на личности означает отсутствие у вас аргументов.
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2 час.
Аркадий Цыганов
Одни научились за языком не следить. Другие сносить, когда их оскорбляют.
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41 мин.

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