Критик Соседов: творчество Пугачевой не прошло проверку временем

Известный российский музыкальный аналитик и ведущий телепередач Сергей Соседов отказался высказывать свое мнение о новой песне «Я плачу» певицы Аллы Пугачевой, которой 15 апреля по паспорту исполнилось 75 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии