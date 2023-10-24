ВС США: при обстрелах на Ближнем востоке ранено более 20 военных

Представители командного состава ВС Соединённых Штатов Америки отчитались о том, что из-за начавших набирать силу артиллерийских атак мест размещения войск в Ближневосточном регионе пострадало порядка двух десятков бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии