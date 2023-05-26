Российские "УАЗы-буханки" будут собирать на Кубе

Российский автопроизводитель УАЗ заявил, что будет собирать свои "буханки" и "УАЗы-Профи" на Кубе. Как пишет газета "Известия", которая узнала подробности этого проекта, то на Кубе будет производится отвёрточная сборка УАЗов, как сейчас это делается на столичном "Москвиче", куда китайцы поставляют партии машинокомплектов своего бренда JAC.
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