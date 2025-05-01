Лидер свободного мира» готовит атаку на Москву 

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на День Победы, потому что якобы боится украинской атаки на Москву Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».