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Вести Севастополь

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Подросток из Херсонской области после атаки БПЛА отправлен в Крым

Подросток из Херсонской области после атаки БПЛА отправлен в Крым

Раненый при атаке БПЛА подросток из Херсонской области направлен в Крым на лечениеСенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что пострадавший подросток уже находится на пути в Крым.

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