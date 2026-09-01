Подросток из Херсонской области после атаки БПЛА отправлен в Крым

Раненый при атаке БПЛА подросток из Херсонской области направлен в Крым на лечениеСенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что пострадавший подросток уже находится на пути в Крым.
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