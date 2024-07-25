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Эстебан Окон: «У «Хааса» большие планы и четкие цели. Впечатлен рабочей этикой и прогрессом»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал подписание многолетнего соглашения с «Хаасом» с 2025 года.

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