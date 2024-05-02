«Аталанта» сыграла вничью с «Марселем» во Франции, Миранчука выпустили на 84-й минуте

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Марсель» и «Аталанта» сильнейшего не определили – 1:1. Команды обменялись голами в самом начале встречи: на 11-й минуте счет открыл Джанлука Скамакка, а уже через 9 минут Шансель Мбемба дальним ударом забил ответный мяч.