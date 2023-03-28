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Дети в радость: в Челябинске состоится «Уральский беременный форум»

Дети в радость: в Челябинске состоится «Уральский беременный форум»

В Челябинске пройдет «Уральский беременный форум». Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 опытных врачей и экспертов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы планирования, беременности, родов и ухода за младенцем.

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