Дети в радость: в Челябинске состоится «Уральский беременный форум»

В Челябинске пройдет «Уральский беременный форум». Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 опытных врачей и экспертов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы планирования, беременности, родов и ухода за младенцем.