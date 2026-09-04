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Суд в Москве запретил искать «только для славян» в качестве соседей

Суд в Москве запретил искать «только для славян» в качестве соседей

Незаконным писать в объявлениях «только для славян» при поиске соседей для совместной аренды жилья признал суд в Москве, сообщает РИА Новости.

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