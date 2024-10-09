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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне

Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне

Вторая ракетка мира Арина Соболенко во втором круге в Ухане обыграла Катерину Синякову – 6:4, 6:4. Для белоруски эта победа стала 50-й в сезоне-2024.

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