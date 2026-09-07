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Царьград

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Средняя зарплата в России достигла 114 743 рублей в июне 2026

Средняя зарплата в России достигла 114 743 рублей в июне 2026

Росстат представил свежую статистику по оплате труда в российских регионах. Согласно материалам ведомства, в июне 2026 года общероссийский показатель среднемесячной заработной платы достиг 114 743 рублей.

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