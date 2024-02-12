Астраханские казаки выбрали атамана Красноярского района

В Астраханской области состоялся отчетно-выборный круг Красноярского станичного казачьего общества, на котором окружной атаман Дмитрий Заплавнов вручил благодарственные письма и медали казакам, проявившим отвагу в ходе специальной военной операции.
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