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О полезности перегрузки для японских броненосных кораблей в сражениях

О полезности перегрузки для японских броненосных кораблей в сражениях русско-японской войны Мнение, что перегрузка боевых кораблей в морском сражении является безусловным злом, очень распространено.

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