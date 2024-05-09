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Шуми Бабаев: «Жду от «Авангарда» разговора по поводу Юрчо. Веду переговоры с несколькими клубами. Первостепенно надо понимать, в какой роли его видят»

В сезоне-2023/24 нападающий играл за «Авангард». «Еще жду от Омска разговора по поводу Юрчо. Я веду переговоры с несколькими клубами, первостепенно надо понимать, в какой роли его видят.

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