«Спасибо, что хватило мудрости»: Кудрявцева неожиданно простила обругавшего ее Андреасяна

Телеведущая Лера Кудрявцева зарыла топор войны с режиссером Сариком Андреасяном. В одном из последних интервью кинематографист извинился перед артисткой за то, что обругал ее, и экс-возлюбленная Сергея Лазарева его простила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии