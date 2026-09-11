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Новости Липецка

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В Липецкой области женщина получила около 1 млн рублей после падения с высоты на работе

В Липецкой области женщина получила около 1 млн рублей после падения с высоты на работе

В Усманском округе женщина упала с высоты на работе и получила травмы. Прокуратура выяснила, что виноват работодатель, и через суд добилась для пострадавшей выплаты около 1 млн рублей.

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