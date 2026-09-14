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Новости Тамбова

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Центральный рынок потребовал вернуть прежние границы участка на Коммунальной

Центральный рынок потребовал вернуть прежние границы участка на Коммунальной

Фото: Элеонора Соса, ПроТамбов Читайте также: «Роснефть» увеличила отпуск топлива в Тамбовской области на 20% (28 минут назад) Национализированный ТЦ «Башня» в Тамбове выставили на торги за 145,8 миллиона рублей (сегодня, 17:20) Тамбовский «Металл Сервис» потребовал с владельцев клиники 210,9 миллиона рублей (сегодня, 15:19) Компания судится с администрацией Тамбова, требует убрать ограждение и возместить убытки.

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