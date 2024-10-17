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Царьград

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Свежие комментарии

  • Marina Bubon
    А без Царёва никак? Диванная погремушка(((((((Шольц переходит в...
  • Игорь Васиков
    Группа ликвидаторов не исчезла и не исключено, что работает по следующей цели... безоружной и беззащитной.Убит командир одн...
  • Betahon
    Мы говорим о ликвидации иностранными спецслужбами профессионального военного, который оказался без оружия...А кто защ...Убит командир одн...

Харрис не будет продолжать курс Байдена, если станет президентом США

Харрис не будет продолжать курс Байдена, если станет президентом США

Кандидат в президенты США Камала Харрис не намерена продолжать курс, взятый действующим президентом Джо Байденом.

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