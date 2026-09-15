Программисты, инженеры, рабочие: названы самые престижные профессии 2026 года

Существуют ли такое понятие, как «престижные профессии года», от чего это зависит или престижно просто много зарабатывать, и не важно, в какой сфере? Онлайн-платформа для поиска работы и подбора персонала провела очередное социсследование и узнала, какие специальности сегодня в тренде у россиян.