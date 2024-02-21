Идею приложения для знакомств, показывающего кредитный рейтинг, не оценили 39% туляков

В новом исследовании экспертов сервиса SuperJob туляки рассказали, нужно ли по их мнению запускать в России приложение для знакомств, в котором могут зарегистрироваться только люди с хорошим кредитным рейтингом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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