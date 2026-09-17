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Аргументы и Факты

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ФСБ показала кадры задержания россиянина за поставки оружия Украине

ФСБ показала кадры задержания россиянина за поставки оружия Украине

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания россиянина, которого подозревают в контрабандных поставках вооружения и военной техники Украине через третьи страны.

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