Баффетт владеет большим количеством казначейских облигаций, чем ФРС

Баффетт владеет большим количеством казначейских облигаций, чем ФРСУоррен Баффетт на конец 2 квартала 2024 года владел большим количеством краткосрочных казначейских векселей, чем ФРС, сообщает Markets Insider.
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