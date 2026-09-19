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Симуляции SwRI показали, как удары влияют на океаны ледяных спутников

Симуляции SwRI показали, как удары влияют на океаны ледяных спутников

Десятки маленьких лун вокруг Сатурна, Урана и Нептуна, вероятно, скрывают подо льдом жидкие океаны — а значит, потенциально могут быть обитаемыми.

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