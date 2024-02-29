В Саратове задержан волжанин, готовившийся совершать диверсии на территории РФ Правоохранители Саратова на корню пресекли диверсионную деятельность, к которой готовился симпатизирующий украинскому террористическому легиону «Свобода России»* россиянин.
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