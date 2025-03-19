В иркутском выставочном центре имени В.С. Рогаля представлены сразу четыре экспозиции. Об этом сообщает администрация города.
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В иркутском выставочном центре имени В.С. Рогаля представлены сразу четыре экспозиции. Об этом сообщает администрация города.
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