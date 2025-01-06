Ночью жители Петрозаводска наблюдали редкое природное явление

Ночью над Петрозаводском появилась зелёная арка северного сияния. В ночь с 5 на 6 января жители карельской столицы стали свидетелями редкого природного явления – над городом появилась дуга северного сияния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии