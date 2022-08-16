Промышленники могут получить компенсацию кредитов в Приморье

В министерстве промышленности и торговли Приморского края отметили, что для получения гранта на оплату до 90% от суммы уплаченных процентов по кредиту, необходимо иметь кредитный договор с коммерческим банком, заключенный после 20 апреля 2022 года.
В министерстве промышленности и торговли Приморского края отметили, что для получения гранта на оплату до 90% от суммы уплаченных процентов по кредиту, необходимо иметь кредитный договор с коммерческим банком, заключенный после 20 апреля 2022 года.
Свежие комментарии