Минпросвещения предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины"

Продолжительность каждого курса - 34 часа Минпросвещения РФ предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщает РИА Новости.
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