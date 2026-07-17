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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Минпросвещения предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины"

Минпросвещения предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины"

Продолжительность каждого курса - 34 часа Минпросвещения РФ предложило разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", сообщает РИА Новости.

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