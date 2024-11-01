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  • Стэйси
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Меладзе рассказал в новой песне о разводе с Брежневой: «Ты можешь от безысходности сама себе врать»

Меладзе рассказал в новой песне о разводе с Брежневой: «Ты можешь от безысходности сама себе врать»

Выходы новых песен, карьера на подъеме… жизнь у Меладзе и Брежневой бьет ключом, вот только проживать это непростое время вместе у них не получается Константин и Валерий Меладзе подарили своей публике новую песню «Зима так близко», к которой, возможно, не было приковано так много внимания, если бы она не рассказывала народу о расставании продюсера с артисткой.

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