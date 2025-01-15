Как жить на проценты от вклада: эксперт сделал расчет и назвал альтернативу

Чтобы получать ежемесячную доходность по вкладу в размере 100 тысяч рублей, размер депозита должен составлять 6 млн рублей — однако стоит помнить, что ставки будут меняться, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в комментарии для Банки.
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