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Как жить на проценты от вклада: эксперт сделал расчет и назвал альтернативу

Чтобы получать ежемесячную доходность по вкладу в размере 100 тысяч рублей, размер депозита должен составлять 6 млн рублей — однако стоит помнить, что ставки будут меняться, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в комментарии для Банки.

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