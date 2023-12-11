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Газета.ру

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Онколог Пылев: изменение цвета, размера и формы родинки – признак меланомы

Онколог Пылев: изменение цвета, размера и формы родинки – признак меланомы

Если родинка на теле меняет форму, цвет и размер, появляются трещины и углубления, а человек при этом чувствует зуд и боль, то это могут быть признаки развития меланомы, рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

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