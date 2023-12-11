Онколог Пылев: изменение цвета, размера и формы родинки – признак меланомы

Если родинка на теле меняет форму, цвет и размер, появляются трещины и углубления, а человек при этом чувствует зуд и боль, то это могут быть признаки развития меланомы, рассказал врач-онколог Андрей Пылев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии