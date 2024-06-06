Пациентку с тяжелой травмой эвакуировали в Курган на санавиации

В Альменево женщина упала со второго этажа и получила серьезную черепно-мозговую травму. Для эвакуации пациентки в Курган в межрайонную больницу №7 (Шумиха) вызывали вертолет санитарной авиации, сообщил URA.
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