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Собянин: за первый месяц на Рублёво-Архангельской линии совершили более 850 тысяч поездок

Собянин: за первый месяц на Рублёво-Архангельской линии совершили более 850 тысяч поездок

Более 850 тыс. поездок совершили пассажиры по Рублёво-Архангельской линии московского метро за первый месяц её работы.

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