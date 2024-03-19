«Не успели сбежать»: ВС России мощным ударом уничтожили натовцев атаковавших Крым: Новости СВО, к утру 19.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

«Десант РФ высадился на правый берег Днепра»: В Киеве опешили от манёвра ВС России под Херсоном: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 13 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости