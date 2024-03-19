«Не успели сбежать»: ВС России мощным ударом уничтожили натовцев атаковавших Крым: Новости СВО, к утру 19.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

Новости СВО по состоянию к утру 19 марта 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.
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