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Царьград

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Крамарич спас «Крылья» в матче со «Спартаком» после удаления Максименко

Крамарич спас «Крылья» в матче со «Спартаком» после удаления Максименко

Самарские «Крылья Советов» сравняли счет на 86-й минуте домашнего матча десятого тура РПЛ со «Спартаком», играя в большинстве после удаления вратаря гостей Максименко на 24-й минуте.

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