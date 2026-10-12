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Царьград

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В Магнитогорск пришли 2 медсестры: одна после 20 лет службы

В Магнитогорск пришли 2 медсестры: одна после 20 лет службы

В октябре в кабинет неотложной помощи филиала детской поликлиники ЦОМиД Магнитогорска устроилась выпускница местного медколледжа Диана Федосова, а с августа участковым фельдшером в детской поликлинике №2 работает Юлия Жарова, пришедшая в медицину после 20 лет службы в силовых структурах.

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