В Магнитогорск пришли 2 медсестры: одна после 20 лет службы

В октябре в кабинет неотложной помощи филиала детской поликлиники ЦОМиД Магнитогорска устроилась выпускница местного медколледжа Диана Федосова, а с августа участковым фельдшером в детской поликлинике №2 работает Юлия Жарова, пришедшая в медицину после 20 лет службы в силовых структурах.