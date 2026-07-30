FT: США и Франция помогали ВСУ с ударами по России

США и Франция передавали Украине разведывательную информацию, которая использовалась при подготовке ударов беспилотниками по территории России, утверждает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
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