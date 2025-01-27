«Они нас облапошивают»: Орбан резко высказался о санкциях ЕС против России. Чего он требует от Украины?

Gettyimages.ru Alessandra Benedetti - Corbis22,7 тыс прочтений 3 дня назад Из-за антироссийских санкций Венгрия потеряла более €18 млрд.
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