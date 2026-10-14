Член палаты представителей США Анна Паулина Луна назвала главу МИД Польши Радослава Сикорского «частью проблемы» в вопросе мирных переговоров по Украине, комментируя его слова в адрес бизнесмена Илона Маска после сообщений об ограничении работы связи Starlink на территории Украины.