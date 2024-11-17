Мигрантам в России становится все тяжелее. Похоже, так. Чувствуют они себя еще более-менее привычно неплохо, но русская земля под ними зашаталась.
Публицист Беседин: надо разобраться не только с мигрантами, но и с их «крышей»
Комментарии
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Александр Макеев
Мигрантов надо изгнать из России и заменить их техническими роботами и автоматами. Заодно и с российскими наёмными рабами разорвать такие кабальные договоры, и заменить их рабский труд каждодневный рутинный ручной и несложный нетворческий труд на высококачественный высокопроизводительный труд технического вещества!
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14 час.
Александр Пятнистый
Ты сначала сделай туеву хучу роботов, научи работать так, как нужно, а потом предлагай эту ересь. А вот то, что мигрантов гнать в шею ссаной тряпкой- это неоспоримый факт.
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5 час.
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