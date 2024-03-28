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США хотят сделать Украину вторым Афганистаном в борьбе с Россией, — эксперт

США хотят сделать Украину вторым Афганистаном в борьбе с Россией, — эксперт

Египетский эксперт по исламистским группировкам Ахмед Бан, комментируя произошедший в Подмосковье теракт, предположил, что Украина, которую США стремятся превратить во второй Афганистан для противодействия РФ, ранее уже прибегала к использованию для борьбы с Россией салафитов, а террористы для осуществления теракта завербовали новых людей, а не опытных боевиков, чтобы избежать прямых контактов между руководством и исполнителями.

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