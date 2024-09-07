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Роскачество: производство портвейна в РФ за полгода увеличилось в несколько раз

Роскачество: производство портвейна в РФ за полгода увеличилось в несколько раз

Производители из России увеличили выпуск портвейна в несколько раз в первом полугодии этого года по сравнению с таким же периодом в предыдущем, около 90 процентов общей массы произведенных товаров этого вида винодельческой продукции в Российской Федерации приходится на Крымский полуостров.

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