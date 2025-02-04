Трамп предложил полностью снести сектор Газа и отстроить в другом месте

Сектор Газа необходимо полностью снести, а всех проживающих там людей переселить в другое место. Такое заявление сделал 4 февраля президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете во время подписания указов, сообщает газета Independent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии