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"Известия": Минфин захотел вдвое увеличить поступления в бюджет от лотерей

"Известия": Минфин захотел вдвое увеличить поступления в бюджет от лотерей

Минфин собирается удвоить поступления в бюджет от лотерей — до 5,7 млрд рублей. Принятие соответствующего законопроекта увеличит отчисления на развитие спорта в России, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

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