Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • вячеслав полыгалов
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Мигрантам Россия пачками даёт гражданство, а русскому мужику из Казахстана, который год служил в армии, отказали, и теперь его ждет тюрьма

Мигрантам Россия пачками даёт гражданство, а русскому мужику из Казахстана, который год служил в армии, отказали, и теперь его ждет тюрьма

Интересные истории Олег Соколов — русский по национальности, но уже много лет проживает в Казахстане, где стал гражданином этой страны.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ДОЛГО МЫ ЕЩЁ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ БЕСПРЕДЕЛ ОТ НАШИХ ВЛАСТЕЙ?!
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3 час.
Гульнара Гумерова
Очередной ИДИОТИЗМ нашей власти! Что впрочем неудивительно. Пока в чиновниках сидят последователи Голиковой, Володина, Пескова, Затулина и прочих подобных особей, коренные россияне будут страдать, а мигранты сидеть на нашей шее.
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2 час.
Вера Говоркова
За узбеков и таджиков диаспора платит взятки за гражданство. А у русских из бывших союзных республик таких денег нет. Вот их и мурыжас с получением гражданства. Мои дети через это прошли и отказались от дальнейших попыток.Очень жаль, что русские люди  в России не нужны.
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29 мин.

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