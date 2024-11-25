Мигрантам Россия пачками даёт гражданство, а русскому мужику из Казахстана, который год служил в армии, отказали, и теперь его ждет тюрьма
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Олег Соколов — русский по национальности, но уже много лет проживает в Казахстане, где стал гражданином этой страны.
Комментарии
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ДОЛГО МЫ ЕЩЁ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ БЕСПРЕДЕЛ ОТ НАШИХ ВЛАСТЕЙ?!
Очередной ИДИОТИЗМ нашей власти! Что впрочем неудивительно. Пока в чиновниках сидят последователи Голиковой, Володина, Пескова, Затулина и прочих подобных особей, коренные россияне будут страдать, а мигранты сидеть на нашей шее.
За узбеков и таджиков диаспора платит взятки за гражданство. А у русских из бывших союзных республик таких денег нет. Вот их и мурыжас с получением гражданства. Мои дети через это прошли и отказались от дальнейших попыток.Очень жаль, что русские люди в России не нужны.
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