Мигрантам Россия пачками даёт гражданство, а русскому мужику из Казахстана, который год служил в армии, отказали, и теперь его ждет тюрьма

Очередной ИДИОТИЗМ нашей власти! Что впрочем неудивительно. Пока в чиновниках сидят последователи Голиковой, Володина, Пескова, Затулина и прочих подобных особей, коренные россияне будут страдать, а мигранты сидеть на нашей шее.

Вера Говоркова

За узбеков и таджиков диаспора платит взятки за гражданство. А у русских из бывших союзных республик таких денег нет. Вот их и мурыжас с получением гражданства. Мои дети через это прошли и отказались от дальнейших попыток.Очень жаль, что русские люди в России не нужны.