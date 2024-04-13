В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ УФСБ И ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛИ НАЧАЛЬНИКА МИГРАЦИОННОГО ОТДЕЛА

Ливень

какой-то ты олежко чересчур воинствующий, словами хитроскроенными кидаисся, на коммунистов бочку катишь... хитро не спорю... но ты бы поспокойнее, а то даже в тексте умудряешься заикаться (а это писец какой показатель уровня психической нестабильности) а николай 2 ещё та тряпка, просрал семью, страну... стал причиной цепочки смертей множества миллионов русских людей... и всё из-за своей тряпочности... и полной, абсолютной неготовности на пост государя.