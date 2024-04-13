Инспектор и руководитель подразделения ОМВД России по Сосновскому району получили от иностранцев взятки от иностранцев.
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ УФСБ И ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛИ НАЧАЛЬНИКА МИГРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
Комментарии
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Ливень
какой-то ты олежко чересчур воинствующий, словами хитроскроенными кидаисся, на коммунистов бочку катишь... хитро не спорю... но ты бы поспокойнее, а то даже в тексте умудряешься заикаться (а это писец какой показатель уровня психической нестабильности) а николай 2 ещё та тряпка, просрал семью, страну... стал причиной цепочки смертей множества миллионов русских людей... и всё из-за своей тряпочности... и полной, абсолютной неготовности на пост государя.
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9 час.
Олег Самойлов
погоняло смени на что-нить более подходящее! Например, не ливень, а рыгалово!
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8 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Что за уроды понабежали сюда? Эй вы там, наверху! Админы, мать вашу!.. За порядком на сайте кто смотреть будет?
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7 час.
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