Забег, окунание, заплыв. ´ЗакалФэст´ пройдет в Гродно.

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Настоящий спортивный экстрим предлагают организаторы республиканских соревнований ´ЗакалФэст´, которые 27-28 января пройдут в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
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