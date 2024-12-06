ВС РФ выжгли "Градами" позиции с боевиками и техникой ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" подразделения морпехов группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили позиции с боевиками и боевую технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии